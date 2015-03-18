中国新债：财政部下周三将招标发行200亿元固息国债，期限三年

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透上海3月18日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(25日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行200亿元人民币固息国债，为今年第四期记账式附息国债。
刊登在财政部网站的公告显示，该期债采用混合招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。
该期债3月26日开始计息，利息按年支付；招标结束至3月30日进行分销，4月1日起上市交易。(完)
参看详情，请点选财政部网站：here (发稿 吴芳；; 审校 杨淑祯)
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路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。