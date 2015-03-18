中国新债：财政部下周三将招标发行200亿元固息国债，期限三年

路透上海3月18日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(25日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行200亿元人民币固息国债，为今年第四期记账式附息国债。

刊登在财政部网站的公告显示，该期债采用混合招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债3月26日开始计息，利息按年支付；招标结束至3月30日进行分销，4月1日起上市交易。(完)

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