中国新债：财政部下周五将发行220亿元固息国债，期限一年

路透上海4月2日 - 中国财政部周四公告称，将于下周五(10日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行220亿元人民币固息国债，期限一年。

该期债为今年第六期记账式附息国债，到期一次还本付息。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。采用混合式招标方式，标的为利率。发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债4月10日招标，4月13日开始计息，招标结束至4月15日进行分销，4月17日起上市交易。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 李宏薇；审校 曾祥进)