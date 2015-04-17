中国新债：财政部下周五将招标发行260亿元固息国债，期限20年

路透上海4月17日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(24日)在银行间和证交所跨市场招标发行260亿元人民币固息记账式国债，期限20年。

刊登在财政部网站的公告显示，该期债为今年第八期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债4月27日开始计息，利息按半年支付。招标结束至4月28日进行分销，4月30日起上市交易。

标位限定上，每一承销团成员投标标位差为30个标位。投标标位区间为招标日前1-5个工作日中国债券信息网公布的银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为20年的国债收益率算数平均值上下各浮动10%。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)