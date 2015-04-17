中国新债：财政部下周五将招标发行260亿元固息国债，期限20年

欧元债市：法国大选前的乐观情绪弥漫欧债市场，二线公债表现抢眼
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
路透上海4月17日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(24日)在银行间和证交所跨市场招标发行260亿元人民币固息记账式国债，期限20年。
刊登在财政部网站的公告显示，该期债为今年第八期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债4月27日开始计息，利息按半年支付。招标结束至4月28日进行分销，4月30日起上市交易。
标位限定上，每一承销团成员投标标位差为30个标位。投标标位区间为招标日前1-5个工作日中国债券信息网公布的银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为20年的国债收益率算数平均值上下各浮动10%。(完)
参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。
“考虑到昨日的跌幅...看似有些低吸买盘，也许感觉到跌幅有些过度，和之前上涨时如出一辙，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
Ifop-Fiducial民调 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选