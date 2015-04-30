中国新债：财政部下周五将招标发行220亿元固息国债，期限一年

路透北京4月30日 - 中国财政部周四公告称，将于下周五(5月8日)在银行间和证交所跨市场招标发行220亿元人民币固息记账式国债，期限一年。

刊登在财政部网站的公告显示，该期债为今年第九期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债5月11日开始计息，到期一次还本付息。招标结束至5月13日进行分销，5月15日起上市交易。

标位限定上，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、12个和25个标位。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 华小萌; 审校 边竞/林高丽)