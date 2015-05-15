中国新债：财政部下周五将招标发行260亿元固息国债，期限50年

该期债为今年第10期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

在标位限定上，每一承销团成员投标标位差为35个标位。投标标位区间为招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为50年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%。(完)