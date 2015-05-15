中国新债：财政部下周五将招标发行260亿元固息国债，期限50年

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透上海5月15日 - 中国财政部周五公告，将于下周五(22日)在银行间和证交所跨市场招标发行260亿元人民币固息记账式国债，期限50年。
该期债为今年第10期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债5月25日开始计息，利息按半年支付。招标结束至5月27日进行分销，5月29日起上市交易。
在标位限定上，每一承销团成员投标标位差为35个标位。投标标位区间为招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为50年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%。(完)
参看详情，可点选 here (发稿 李宏薇/边竞；审校 张喜良)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元