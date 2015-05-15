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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 15:57 BJT

中国新债：财政部下周五将招标发行260亿元固息国债，期限50年

路透上海5月15日 - 中国财政部周五公告，将于下周五(22日)在银行间和证交所跨市场招标发行260亿元人民币固息记账式国债，期限50年。

该期债为今年第10期记账式附息国债，采用单一价格招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债5月25日开始计息，利息按半年支付。招标结束至5月27日进行分销，5月29日起上市交易。

在标位限定上，每一承销团成员投标标位差为35个标位。投标标位区间为招标日前1-5个工作日（含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为50年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%。(完)

参看详情，可点选 here (发稿 李宏薇/边竞；审校 张喜良)

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