中国新债：财政部下周三将招标发行300亿元固息国债，期限五年

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透上海5月20日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(5月27日)在银行间和证交所跨市场招标发行300亿元人民币固息记账式国债，期限五年。
刊登在财政部网站的公告显示，该期债为今年第11期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
该期债竞争性招标时间为5月27日上午10:35至11:35，5月28日开始计息，按年付息。招标结束至6月1日进行分销，6月3日起上市交易。(完)
参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 边竞/吴芳; 审校 林高丽)
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