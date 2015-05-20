中国新债：财政部下周三将招标发行300亿元固息国债，期限五年

路透上海5月20日 - 中国财政部周三公告称，将于下周三(5月27日)在银行间和证交所跨市场招标发行300亿元人民币固息记账式国债，期限五年。

刊登在财政部网站的公告显示，该期债为今年第11期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债竞争性招标时间为5月27日上午10:35至11:35，5月28日开始计息，按年付息。招标结束至6月1日进行分销，6月3日起上市交易。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here (发稿 边竞/吴芳; 审校 林高丽)