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货币新闻 | 2014年 9月 13日 星期六 13:42 BJT

中国数据：8月工业增加值同比增长6.9%，1-8月投资增长16.5%--国家统计局

路透北京9月13日 - 中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%
，远低于路透调查预估中值8.8%；8月社会消费品零售总额增长11.9%，1-8月固定资产投资
同比增长16.5%，均低于路透预估的12.1%和16.9%。
    
    统计局数据并显示，8月工业环比增长0.2%，零售销售环比增长0.92%，8月份固定资产
投资（不含农户）环比增长1.23%。
 
    
    以下为8月工业、消费和投资数据详情(同比%):    

                              8月实际   预估中    预估区间    上月   上年同
                                 值     值                           期
 工业增加值                     6.9       8.8     8.6 ~ 9.0    9.0    10.4
 固定资产投资(不含农户)(1-8     16.5     16.9    16.8 ~ 17.2  17.0    20.3
 月)                                                                 
 社会消费品零售总额             11.9     12.1    11.8 ~ 12.5  12.2    13.4
 注：上月投资数据为1-7月累计值，工业和零售销售均为7月数据。
 
    中国国家统计局周四公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2. 0%，工业生产者出
厂价格指数(PPI)同比下降1.2%。路透调查预估中值分别为上涨2.2%和下 降1.2%。 
(完)
    
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 (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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