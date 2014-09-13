中国数据：8月工业增加值同比增长6.9%，1-8月投资增长16.5%--国家统计局

路透北京9月13日 - 中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9% ，远低于路透调查预估中值8.8%；8月社会消费品零售总额增长11.9%，1-8月固定资产投资 同比增长16.5%，均低于路透预估的12.1%和16.9%。 统计局数据并显示，8月工业环比增长0.2%，零售销售环比增长0.92%，8月份固定资产 投资（不含农户）环比增长1.23%。 以下为8月工业、消费和投资数据详情(同比%): 8月实际 预估中 预估区间 上月 上年同 值 值 期 工业增加值 6.9 8.8 8.6 ~ 9.0 9.0 10.4 固定资产投资(不含农户)(1-8 16.5 16.9 16.8 ~ 17.2 17.0 20.3 月) 社会消费品零售总额 11.9 12.1 11.8 ~ 12.5 12.2 13.4 注：上月投资数据为1-7月累计值，工业和零售销售均为7月数据。 中国国家统计局周四公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2. 0%，工业生产者出 厂价格指数(PPI)同比下降1.2%。路透调查预估中值分别为上涨2.2%和下 降1.2%。 (完) 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)