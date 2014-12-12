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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 13:41 BJT

中国数据：11月工业同比增长7.2%，1-11月投资增长15.8%--国家统计局

路透北京12月12日 - 中国国家统计局周五公布，11月规模以上工业增加值同比增长7.2
%，1-11月固定资产投资同比增长15.8%。路透调查预估中值分别为7.5%和15.8%。
    
    统计局并公布，11月社会消费品零售总额同比增长11.7%，路透调查预估中值为11.5%。
    
    环比来看，11月工业和零售销售分别增长0.52%和0.89%。
        
    以下为11月工业、消费和投资数据详情(同比%):     
                              11月实际   预估中    预估区间    上月   上年同
                                 值        值                           期
 工业增加值                      7.2       7.5     7.0 ~ 8.0    7.7     10
 固定资产投资(不含农户)(1-11    15.8      15.8    12.0 ~ 20.5  15.9    19.9
 月)                                                                  
 社会消费品零售总额             11.7      11.5    11.1 ~ 12.3  11.5    13.7
 注：固定资产投资上月数据为1-10月累计同比增速。
   
    受国内需求疲软、国际原油价格大跌等影响，中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上
涨1.4%，创五年来最低；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%，创近一年半来最大
跌幅。在实体经济弱势难以出现根本性扭转之际，日益加深的通缩风险犹需防范。 
(完)
    
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 (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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