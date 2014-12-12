中国数据：11月工业同比增长7.2%，1-11月投资增长15.8%--国家统计局

国际油市：中国数据不佳打压油价小跌，但OPEC延长减产传言给予支撑
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透北京12月12日 - 中国国家统计局周五公布，11月规模以上工业增加值同比增长7.2 %，1-11月固定资产投资同比增长15.8%。路透调查预估中值分别为7.5%和15.8%。 统计局并公布，11月社会消费品零售总额同比增长11.7%，路透调查预估中值为11.5%。 环比来看，11月工业和零售销售分别增长0.52%和0.89%。 以下为11月工业、消费和投资数据详情(同比%): 11月实际 预估中 预估区间 上月 上年同 值 值 期 工业增加值 7.2 7.5 7.0 ~ 8.0 7.7 10 固定资产投资(不含农户)(1-11 15.8 15.8 12.0 ~ 20.5 15.9 19.9 月) 社会消费品零售总额 11.7 11.5 11.1 ~ 12.3 11.5 13.7 注：固定资产投资上月数据为1-10月累计同比增速。 受国内需求疲软、国际原油价格大跌等影响，中国11月居民消费价格指数(CPI)同比上 涨1.4%，创五年来最低；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.7%，创近一年半来最大 跌幅。在实体经济弱势难以出现根本性扭转之际，日益加深的通缩风险犹需防范。 (完) 欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，黑石集团旗下的私募股权投资公司GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，同时也能给予J. Crew更多时间以避免破产。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%