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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 13:38 BJT

中国数据：4月工业增加值同比增5.9%，零售同比增10%--国家统计局

路透北京5月13日 - 中国国家统计局周三公布，4月规模以上工业增加值同比增长5.9%，社会消费品零售总额同比增长10.0%，分别低于路透调查预估的增长6.0%和10.5%。

新闻稿并显示，中国1-4月固定资产投资同比增长12.0%，亦低于路透调查预估中值的增长13.5%。

以下为4月工业、消费和投资数据详情：

实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期

4月数据:

工业增加值 5.9 6.0 5.5 ~ 6.7 5.6 8.7

固定资产投资(不含农户)(1-4月) 12.0 13.5 13.3 ~ 13.6 13.5 17.3

社会消费品零售总额 10.0 10.5 10.1 ~ 11.0 10.2 11.9

注：固定资产投资前值为1-3月累计数据。

中国国家统计局此前已公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略有扩大至1.5%，但仍低于路透调查预估中值的上涨1.6%。4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%与上月持平，路透预估中值为下跌4.4%。

欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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