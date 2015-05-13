中国数据：4月工业增加值同比增5.9%，零售同比增10%--国家统计局

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透北京5月13日 - 中国国家统计局周三公布，4月规模以上工业增加值同比增长5.9%，社会消费品零售总额同比增长10.0%，分别低于路透调查预估的增长6.0%和10.5%。
新闻稿并显示，中国1-4月固定资产投资同比增长12.0%，亦低于路透调查预估中值的增长13.5%。
以下为4月工业、消费和投资数据详情：
实际值 预估中值 预估区间 前值 上年同期
4月数据:
工业增加值 5.9 6.0 5.5 ~ 6.7 5.6 8.7
固定资产投资(不含农户)(1-4月) 12.0 13.5 13.3 ~ 13.6 13.5 17.3
社会消费品零售总额 10.0 10.5 10.1 ~ 11.0 10.2 11.9
注：固定资产投资前值为1-3月累计数据。
中国国家统计局此前已公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略有扩大至1.5%，但仍低于路透调查预估中值的上涨1.6%。4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.6%与上月持平，路透预估中值为下跌4.4%。
欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。(完) (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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