版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 23日 星期二 16:15 BJT

香港股市：恒指创7月22日来最低收位，权重股下滑拖累大盘

腾讯 下滑1.8%，创近三个月收盘低点，主要受对手阿里巴巴 在纽约挂牌上市打击。

金沙中国 挫跌3.0%，银河娱乐 下挫2.5%，领跌博彩类股。

恒生国企指数成份股之中，龙源电力 跌幅居前，重挫6.1%，触及2013年7月以来低点，因高盛将评等由“中性”降至“沽出”。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐