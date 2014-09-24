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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 16:20 BJT

香港股市：本周首次收高，受中国股市涨势拉动

国有大型银行领涨。中国建设银行 和中国工商银行分别上涨逾1%。

在大陆媒体报道称苹果iPhone 6手机已经进入最后审核阶段之后，电信类股上涨。其中中国电信 上涨5.2%。

银河娱乐 和金沙中国 仍是恒生指数最大的拖累，两股分别下滑1.5%和1.6%。巴克莱在周二的一份报告中称，9月澳门博彩业营收同比大降14.5%。(完)
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