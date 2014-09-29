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货币新闻 | 2014年 9月 29日 星期一 16:20 BJT

香港股市：恒指创两个半月收盘低点，示威活动令投资者紧张

本地零售商原本就面临销售持续放缓的窘境，这次香港局势动荡吓退大陆游客，受到的打击最为严重。

化装品连锁店莎莎国际 跌3.1%。周大福 跌3.8%。

地产类股 跌3.4%，创出2013年6月以来的最大单日跌幅。金融类股也未能幸免。(完)
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