香港股市：恒指创两个半月收盘低点，示威活动令投资者紧张

澳洲经济指标总览--4月25日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
本地零售商原本就面临销售持续放缓的窘境，这次香港局势动荡吓退大陆游客，受到的打击最为严重。
化装品连锁店莎莎国际 跌3.1%。周大福 跌3.8%。
地产类股 跌3.4%，创出2013年6月以来的最大单日跌幅。金融类股也未能幸免。(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月25日 - 油价周一小幅走高，但市场仍承压。油价之前连续六个交易日下滑，因交易员不再相信主要产油国的减产承诺将控制住过量供应。目前全球市场燃油供应过多。
从4月20日高位53.55美元走出的小型五浪周期已完成，现可能出现部分或全部反转。小时图平滑异同移动平均线(MACD)呈现多头背离，也暗示反弹时机来临。