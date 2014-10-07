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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 16:25 BJT

香港股市：第三日收高，示威活动降温

路透香港10月7日 - 香港股市周二连续第三日收高，示威活动降温，投资者的信心逐渐恢复。

恒生指数 收升0.5%至23,422.52点。恒生国企指数 涨0.6%。

一些本地零售相关类股表现较弱，因持续不断的示威活动影响其营业并赶走游客。

中国信达 涨4.5%，此前高盛将其股价目标从4.48港元提高至4.60港元。

中资地产股受获利回吐打压下跌。

绿城中国 和碧桂园 分别下跌1.8%与2.6%。(完)
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