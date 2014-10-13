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货币新闻 | 2014年 10月 13日 星期一 16:21 BJT

香港股市：小幅收升，中国移动领涨

路透上海10月13日 - 香港股市周一小幅收升，收复早盘跌幅，因中国移动引领蓝筹股涨势；该公司此前与德国电讯签署商业协议，推动股价上涨。

恒生指数 收高0.2%至23,143.38点；恒生国企指数 走跌0.2%。

中国移动 攀升1.8%，此前该公司与德国电讯 在周五签订协议，在华建立合资车联网公司。

分析师称，香港的示威人士并未影响到当地周一的股市交易。(完)
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