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货币新闻 | 2014年 10月 15日 星期三 16:23 BJT

香港股市：恒指收高，全球股市出现企稳迹象

路透上海10月15日 - 香港股市周三收高0.4%，之前全球股票市场展现一些持稳迹象。不过中国通胀数据疲弱，仍令港股涨幅受限；该数据令全球经济成长欠佳的忧虑加剧。

恒生指数 收高92点，报23,140.05。恒生国企指数 涨0.3%。(完)
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