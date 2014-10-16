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货币新闻 | 2014年 10月 16日 星期四 16:25 BJT

香港股市：收跌1%，内地数据向好限制跌幅

路透上海10月16日 - 香港股市周四收跌，因美国一系列经济数据疲软，引发对全球经济放缓的担忧，不过内地经济前景更趋向好限制了股市跌幅。

恒生指数 收低1.0%至22,900.94点，恒生国企指数 也走低1.0%。

部分分析师称，内地货币供应和信贷数据好于预期，以及沪港通启动日公布在即，削弱了海外股市不振的负面影响。

中国运动服装商安踏 创单日最大跌幅10.9%，此前该公司大股东计划减持11.4亿港元(1.4696亿美元)股份。(完)
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