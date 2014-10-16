香港股市：收跌1%，内地数据向好限制跌幅

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透上海10月16日 - 香港股市周四收跌，因美国一系列经济数据疲软，引发对全球经济放缓的担忧，不过内地经济前景更趋向好限制了股市跌幅。
恒生指数 收低1.0%至22,900.94点，恒生国企指数 也走低1.0%。
部分分析师称，内地货币供应和信贷数据好于预期，以及沪港通启动日公布在即，削弱了海外股市不振的负面影响。
中国运动服装商安踏 创单日最大跌幅10.9%，此前该公司大股东计划减持11.4亿港元(1.4696亿美元)股份。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。