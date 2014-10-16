香港股市：收跌1%，内地数据向好限制跌幅

路透上海10月16日 - 香港股市周四收跌，因美国一系列经济数据疲软，引发对全球经济放缓的担忧，不过内地经济前景更趋向好限制了股市跌幅。

部分分析师称，内地货币供应和信贷数据好于预期，以及沪港通启动日公布在即，削弱了海外股市不振的负面影响。