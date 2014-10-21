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货币新闻 | 2014年 10月 21日 星期二 16:19 BJT

香港股市：收盘几近持平，中国疲弱数据打压大盘

分析师称，虽然有人乐观预计大陆会出台更多政策来支撑日渐放慢的增长势头，但这并未影响到香港市场。此前数据显示，中国第三季国内生产总值(GDP)创全球金融危机以来最慢增速。

电信类股延续早盘跌势，昨日中国移动公布的季度财报逊于预期。中国移动 下跌1.8%，中国联通 走跌0.7%。(完)
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