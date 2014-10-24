版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 24日 星期五 16:18 BJT

香港股市：收跌，受中国房地产数据疲软拖累

本周香港两大股指分别收高1.2%和1.5%，创9月初以来最大单周涨幅。

地产股下跌。路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.3%，为21个月来首次出现下跌。

长城汽车 跌5.1%，此前公布第三季获利下滑22%。

金山软件 暴跌11.9%，周四该公司公布获利预警，称第三季营业利润将严重下滑。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐