香港股市：收跌，受中国房地产数据疲软拖累

国际油市：OPEC可能延长减产助力油价上涨，但周线料连跌第二周
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
本周香港两大股指分别收高1.2%和1.5%，创9月初以来最大单周涨幅。
地产股下跌。路透根据中国国家统计局周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.3%，为21个月来首次出现下跌。
长城汽车 跌5.1%，此前公布第三季获利下滑22%。
金山软件 暴跌11.9%，周四该公司公布获利预警，称第三季营业利润将严重下滑。(完)
路透新加坡4月28日 - 油价周五上涨，但料将连续第二周录得跌幅，因市场担心由石油输出国组织(OPEC)领衔的减产未能明显收紧市场供应。
路透台北4月28日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超32.78亿台 币，连六个交易日买超共计361.93亿台币。 三大法人今日合计买超25.08亿台币，上交易日修正后为买超27.70亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/28 +32.78 +25.08 4/27 +36.40 +27.70r 4/26 +111.53r +115.67r 4/25 +130.72 +143.32r 4/24 +25.32 +21.14r 4/21 +25.17 +25.48r 4/20 -5.84 -14.16r 4/19 -109.6
路透巴黎4月28日 - 法国国家统计局(INSEE)周五公布的法国通胀初步数据显示，法国4月消费者物价调和指数(HICP)较前月上升0.1%，较上年同期升幅连续第三个月维持在1.4%。