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货币新闻 | 2014年 10月 27日 星期一 16:20 BJT

香港股市：收跌，受累于“沪港通”前景不确定性

分析师表示，“沪港通”启动推迟已在意料之中，因香港的民主示威活动增加了市场波动性。

金融股今日构成最大拖累。中信证券 下跌3.5%，海通证券 下跌5.2%。香港交易所＜0388.HK＞跌4.6%。(完)
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