香港股市：恒指收涨1.6%，因预计FED放慢升息步伐且中国进行国企改革

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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媒体报导，中国两大轨道车辆生产商--中国北车 和中国南车 即将合并。 分析师称，这为中国其他国有企业进一步深化改革带来了希望。
投资者人气也恢复，因预期美联储将在为期两天的政策会议上强化维持低利率更长时间的意愿。
中国大型鞋履零售商百丽国际 周一公布了稳健的上半年获利报告，提振整体消费品板块走势。百丽股价今日飙升逾10%。（完）
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世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国4月消费者信心指数为120.3，预估为122.5，3月经 修正后为124.9，前值为125.6。 美国商务部公布，美国3月新屋销售较前月上升5.8%，至62.1万户，为2016年7月以来最高水平，好于预期的58.3 万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选