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货币新闻 | 2014年 10月 28日 星期二 16:30 BJT

香港股市：恒指收涨1.6%，因预计FED放慢升息步伐且中国进行国企改革

媒体报导，中国两大轨道车辆生产商--中国北车 和中国南车 即将合并。 分析师称，这为中国其他国有企业进一步深化改革带来了希望。

投资者人气也恢复，因预期美联储将在为期两天的政策会议上强化维持低利率更长时间的意愿。

中国大型鞋履零售商百丽国际 周一公布了稳健的上半年获利报告，提振整体消费品板块走势。百丽股价今日飙升逾10%。（完）
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