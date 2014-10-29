版本:
中国
货币新闻 | 2014年 10月 29日 星期三 16:19 BJT

香港股市：因寄望美联储采取温和立场而收高，博彩业股票劲扬

平安保险 涨2.9%，此前公司公布第三季净利同比大增九成。 中国人寿 涨2.2%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐