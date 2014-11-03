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亚洲 | 2014年 11月 3日 星期一 16:25 BJT

香港股市：终场下跌，因投资人获利了结

制造业和服务业数据进一步加重看空人气。数据显示，由于房地产业加快下滑，出口需求疲软，中国经济进入第四季后进一步失去动能。

能源类股领跌。中国石油 下跌1.5%，中国神华 和中煤能源 分别走低2.5%和1.3%。

广船国际 疯涨逾70%，该公司周五称将以45.3亿元人民币(7.406亿美元)价值的股票和现金收购中船集团旗下的黄埔文冲船舶有限公司。(完)
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