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货币新闻 | 2014年 11月 6日 星期四 16:30 BJT

香港股市：收低，近日上涨后获利了结卖压涌现

香港财政司司长曾俊华表示，北京官员对沪港通反应正面，但将等待适当时机再宣布启动；市场人气亦因而受到压抑。

联想跌幅居前，下跌逾5%，此前该公司公布第二财季净利跳升19%，但营收低于分析师预期。

其他下跌的包括博彩类股，该行业昨日公布10月博彩营收创下记录最差的月份。

中国外运 延续周三的大跌之势，尽管该公司澄清一项报导，该报导称中国外运涉嫌重复以大宗商品做为担保品，以取得银行贷款。(完)
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