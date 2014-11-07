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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 16:19 BJT

香港股市：收低0.4%，铁路股挫跌

分析师表示，在最近上涨后投资者获利了结，当前财报季中没有买进的诱因，因大多数蓝筹股的获利大致符合预估。

跌幅居前的是联想 ，延续上日的跌势。此前该公司公布第二财季净利跳升19%，但营收低于分析师预期。

铁路股下滑。 墨西哥政府周四晚间宣布，总统取消一纸由中国企业为首财团兴建高铁的数十亿美元合约。 中国铁建 及中国中铁 受此消息影响，跌幅均超过5%。

另外，投资人等待沪港通时程的进展，使得港交所 股价波动较大。(完)
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