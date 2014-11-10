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货币新闻 | 2014年 11月 10日 星期一 17:27 BJT

香港股市：受沪港通利多消息激励收高，但获利了结卖压抑制涨幅

恒生指数中涨幅最大者为港交所 的大涨4.6%，跌幅最大者为华润创业 的大跌5.1%。(完)
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