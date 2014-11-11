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货币新闻 | 2014年 11月 11日 星期二 16:21 BJT

香港股市：收高，受内地股市银行股大涨鼓舞

两指数双双小幅回吐早盘的较大涨幅，因投资者在关注内地股市的同时了结获利。内地股市周二下滑，投资者持续卖出小盘股。

成交活跃的个股中，中国银行 上涨2.98%至3.80港元，中国联通 下跌2.79%至11.16港元，保利协鑫能源控股 上涨5.71%至2.22港元。

香港股市总成交量为959.53亿股。(完)
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