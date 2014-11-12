香港股市：收高，香港居民人民币兑换限制取消为市场注入活力

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海11月12日 - 香港股市周三上扬，受助于中资金融股表现，之前香港金融管理局（HKMA）宣布将取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，以便沪港通及其他人民币金融交易。
该规定将于下周一生效，届时沪港通也将开始交易。全球投资者进入中国股市的门槛将进一步降低，内地投资者也将有机会在香港购买股票。
恒生指数 上涨129.9点，或0.6%，收报23,938.18点。恒生国企指数 上涨77.7点，或0.7%，收报10,729.76点。
在交投最活络的股票中，中国银行 上涨1.05%，正道集团 劲扬27.8%，国美 下跌6.6%。
香港股市总体成交量为743.9亿股。（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。