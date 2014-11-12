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货币新闻 | 2014年 11月 12日 星期三 16:22 BJT

香港股市：收高，香港居民人民币兑换限制取消为市场注入活力

路透上海11月12日 - 香港股市周三上扬，受助于中资金融股表现，之前香港金融管理局（HKMA）宣布将取消香港居民每日2万元人民币兑换上限，以便沪港通及其他人民币金融交易。

该规定将于下周一生效，届时沪港通也将开始交易。全球投资者进入中国股市的门槛将进一步降低，内地投资者也将有机会在香港购买股票。

恒生指数 上涨129.9点，或0.6%，收报23,938.18点。恒生国企指数 上涨77.7点，或0.7%，收报10,729.76点。

在交投最活络的股票中，中国银行 上涨1.05%，正道集团 劲扬27.8%，国美 下跌6.6%。

香港股市总体成交量为743.9亿股。（完）
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