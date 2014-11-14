香港股市：小幅收高，受“沪港通”开通期望提振

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海11月14日 - 香港股市周五收高，盘中在平盘上下震荡，对于下周一“沪港通”开通的期望，盖过了美国原油价格下跌引发石油类股下挫的影响。
恒生指数 初步收高0.3%至24,087.38点，恒生国企指数 跌0.4%至10,761.51点。
恒指本周累计上扬2.3%，恒生国企指数涨幅为2.1%。
蒙牛乳业 周五涨幅居前，是交投最活跃的股票之一。昆仑能源 、中石化 和中石油 则下挫最多。(完)
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透香港4月20日 - 据香港联交所周四的资料显示，中国高科技产业并购投资机构--上海浦东科技近日收购恩智浦手上全部先进半导体股份，成为后者的第一大股东。
路透巴黎4月20日 - 法国石油公司道达尔(Total)执行长(CEO)Patrick Pouyanne周四表示，到年底时油价可能再次下滑，因美国页岩油产出快速增加。