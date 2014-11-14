香港股市：小幅收高，受“沪港通”开通期望提振

路透上海11月14日 - 香港股市周五收高，盘中在平盘上下震荡，对于下周一“沪港通”开通的期望，盖过了美国原油价格下跌引发石油类股下挫的影响。

恒生指数 初步收高0.3%至24,087.38点，恒生国企指数 跌0.4%至10,761.51点。

蒙牛乳业 周五涨幅居前，是交投最活跃的股票之一。昆仑能源 、中石化 和中石油 则下挫最多。(完)