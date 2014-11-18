香港股市：收盘下跌1.1%，金融股疲软

恒生指数 收盘下跌1.1%至23,529.17点，国企指数 下跌1.2%至10,426.11点。

分析师们表示，上日沪港通启动的激情过后，市场重新回归基本面。不过周一恒生指数收跌1.2%。

周二跌幅较深个股为利丰 ，重挫逾3.5%。其他表现较差者包括金融股，先前金融股因沪港通题材而出现一波投机买盘。(完)