香港股市：收盘下跌1.1%，金融股疲软

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透上海11月18日 - 香港股市周二再度下跌，投资人对沪港通题材进行获利了解。
恒生指数 收盘下跌1.1%至23,529.17点，国企指数 下跌1.2%至10,426.11点。
分析师们表示，上日沪港通启动的激情过后，市场重新回归基本面。不过周一恒生指数收跌1.2%。
周二跌幅较深个股为利丰 ，重挫逾3.5%。其他表现较差者包括金融股，先前金融股因沪港通题材而出现一波投机买盘。(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因中国一项经济数据令人失望，令需求前景蒙上阴影，尽管关于石油输出国组织(OPEC)牵头减产协议将延长的传言继续支撑市场。