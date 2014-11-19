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货币新闻 | 2014年 11月 19日 星期三 16:21 BJT

香港股市：收盘下跌，因内地购买港股资金过少打击人气

分析师称，对于沪港通的预期过高，大陆散户投资者还需要时间来学习香港股市交易规则。

华润创业 重挫逾3%，为恒指成分股最大跌幅。随着布兰特原油下跌，油企类股同样受挫。(完)
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