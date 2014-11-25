香港股市：恒指收盘小跌，因投资者趋于谨慎

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透香港11月25日 - 香港股市周二收盘小跌，在中国意外降息引发一波上涨行情后，投资者转为谨慎，对仓位展开整理。
恒生指数 下滑0.2%，收报23,843.91点。恒生国企指数 下跌0.6%，收报10,782.91点。
包括中石油 和中石化 在内的能源成分股领跌，因在石油输出国组织(OPEC)本周会议前夕，美国原油和布兰特原油价格下行。
内地投资者对港股的兴趣依然不大，其使用的港股通额度，还不及每日配额105亿元人民币(17.1亿美元)的2%。（完）
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。