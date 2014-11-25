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货币新闻 | 2014年 11月 25日 星期二 16:15 BJT

香港股市：恒指收盘小跌，因投资者趋于谨慎

路透香港11月25日 - 香港股市周二收盘小跌，在中国意外降息引发一波上涨行情后，投资者转为谨慎，对仓位展开整理。

恒生指数 下滑0.2%，收报23,843.91点。恒生国企指数 下跌0.6%，收报10,782.91点。

包括中石油 和中石化 在内的能源成分股领跌，因在石油输出国组织(OPEC)本周会议前夕，美国原油和布兰特原油价格下行。

内地投资者对港股的兴趣依然不大，其使用的港股通额度，还不及每日配额105亿元人民币(17.1亿美元)的2%。（完）
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