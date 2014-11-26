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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 16:19 BJT

香港股市：追随内地股市收升，金融类股领涨

香港主板交投最热络个股中，中建置地 大跌4.17%，至0.02港元；中芯国际 重挫4.82%报0.79港元；中国银行 大涨2.37%，至3.89港元。

大陆投资者周三使用的港股通额度较低，在每日配额105亿元人民币(17.2亿美元)中，仅使用了1亿元人民币。

盘中成交量为1,395亿股。(完)
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