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货币新闻 | 2014年 11月 28日 星期五 16:30 BJT

香港股市：小幅收低，但内地在港上市股票扬升

香港主板市场交易最为活跃的个股包括，中建置地集团有限公司 ，公司股价最终收平于0.02港元；东南国际集团有限公司 股价大涨28.4%，收报0.29港元。中国银行 劲升3.6%至4港元。

内地投资者使用了2.9亿元人民币的港股通额度，每日配额为105亿元人民币。

香港股市总成交量为1,462亿股。(完)
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