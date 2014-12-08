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货币新闻 | 2014年 12月 8日 星期一 16:35 BJT

香港股市：收扬，受美国就业数据及内地股市涨势激励

今日主板交投最活络的个股包括：中建置地 挫低5.6%至0.02港元，中国银行 上涨4.6%至4.32港元，中国建设银行 上涨3.9%至6.41港元。

105亿元人民币沪港通南向每日投资额度中 ，动用了5.2亿元人民币。

恒生指数成分股的整体成交量为38亿股。

对于两地挂牌的中国公司，在香港市场的股价继续较内地股价存在大幅折价，A-H股溢价指数 徘徊在近两年半高点。（完）
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