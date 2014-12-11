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货币新闻 | 2014年 12月 11日 星期四 16:27 BJT

香港股市：收跌，受中国内地及国际股市不安气氛拖累

恒生指数 下滑0.9%至23,312.54点；恒生国企指数 走低1.0%至11,255.43点。

在香港主板成交活跃个股中，中广核电力 飙升9.4%，中国金海国际 攀升12.7%，中国银行 下滑1.4%。

105亿元人民币的沪港通南向额度中，动用了4.8亿元人民币。

恒指成分股的总交易量为24亿股。(完)
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