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货币新闻 | 2014年 12月 12日 星期五 16:36 BJT

香港股市：小幅收低，因担心美联储或及早加息

本周上述两股指均下跌3.1%，创下3月中旬以来最大周度降幅。

主板成交最为活跃的个股中，Mongolian Mining Corp 大涨31.3%，至0.02港元，中建置地 持平于0.02港元，中广核,下跌2.2%至3.54港元。

沪港通南向额度 动用了3.1亿元人民币。

恒生指数成份股成交量总计为16亿股。(完)
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