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货币新闻 | 2014年 12月 15日 星期一 16:23 BJT

香港股市：收低，受金融和地产股疲势拖累

香港主板市场成交活跃的个股中，中建置地 上涨5.9%，报0.02港元；位元堂 下跌15.6%。

沪港通南向资金流入低迷已久，105亿人民币的日额度仅使用2亿。

恒生指数成分股总成交17亿股。(完)
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