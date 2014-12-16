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货币新闻 | 2014年 12月 16日 星期二 16:25 BJT

香港股市：收跌1.6%，与内地股市关联度降低

路透香港12月16日 - 香港股市周二收低，未受中国内地股市上涨影响。

恒生指数 收低1.6%，报22,670.50点；恒生国企指数 跌0.7%，报11,136.90点。

香港和上海股市人气关联度越来越小，A-H股溢价指数周二收于2011年11月以来最高位119.69。

香港股市主板市场交投最热络个股中，中建置地 重挫5.6%，至0.02港元，蓝鼎国际 暴涨48.9%，报0.34港元。

沪港通南向资金中，105亿人民币的日额度使用了3.9亿元。

恒指成分股成交量为22亿股。(完)
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