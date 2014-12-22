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货币新闻 | 2014年 12月 22日 星期一 16:15 BJT

香港股市：恒指收高1.3%，因油价和俄罗斯卢布出现企稳迹象

大盘成交活跃股中，阿里巴巴影业 下滑3.1%，中国银行 上涨3.8%，中建置地 走低5.3%。

在沪港通的105亿元人民币南向投资额度 中，动用了3.7亿元人民币。

恒指成分股总交易量为30亿股。(完)
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