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货币新闻 | 2014年 12月 23日 星期二 16:15 BJT

香港股市：收低，受金融类股拖累

恒生指数 跌0.3%收在23,333.69点；恒生国企指数 下滑0.6%至11,677.74点。

大盘最活跃个股中，中广核电力 上涨1.2%，中国银行 走低2.1%，中国航空工业国际 大涨21.0%。

在沪港通的105亿元人民币南向投资额度 中，动用了5.2亿元人民币。

恒指成分股总交易量为18亿股。(完)
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