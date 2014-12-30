版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 30日 星期二 16:17 BJT

香港股市：恒生指数收低1.1%，创两周来最大单日跌幅

主板成交较活络个股之中，东南国际集团 下跌2.4%至0.25港元，建设银行 跌1.4%至6.28港元，工商银行 跌1.2%至5.56港元。

恒生指数成分股成交量18亿股。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐