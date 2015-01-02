香港股市：恒指2015年首个交易日收高1.1%，中资地产股领涨

欧洲汇市：英镑周线料下跌，为四周以来首见
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
本周恒生指数累计涨2.2%，恒生国企指数升5.95%，受中国内地市场人气旺盛带动；中国内地市场走强是因外界预期中国政府将推出更多刺激措施以支撑经济。
在香港上市的中国地产股大涨，因报导称，12月房屋销售强劲，缓解了对地产市场放缓的担忧。华润置地 劲扬7.1%，中国海外发展 大涨8.5%，万科 劲升10.6%。
金融类股亦上涨，平安保险 大涨5.1%，中国人寿 劲扬3.1%，工商银行 涨1.9%。
中国金融市场周五因假期休市，下周一恢复交易。
澳门公布12月博彩营收后，博彩类股下跌。永利澳门 大跌3.7%，新濠博亚娱乐 跌2.7%，银河娱乐 下挫1.8%。
中国北车 及中国南车 的H股持续上涨，此前这两家企业确认将合并。中国北车大涨16%，中国南车跳升18%。(完)
路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。
路透5月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 278.5 110 279.2 25 * 6月 247 25 245 3 * 7月 232.6 46 232.6 12 * 8月 223 264 224.9 11 * 9月 218.9 531 218.8 88 * 10月 214.5 2,215 214.6 266 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-100
但市场在周末到来前主要谈论的是薪资增长和通胀疲弱迹象，本周英国央行下调了成长预估，新西兰央行未转向收紧货币政策立场令市场感到意外。