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货币新闻 | 2015年 1月 2日 星期五 16:34 BJT

香港股市：恒指2015年首个交易日收高1.1%，中资地产股领涨

本周恒生指数累计涨2.2%，恒生国企指数升5.95%，受中国内地市场人气旺盛带动；中国内地市场走强是因外界预期中国政府将推出更多刺激措施以支撑经济。

在香港上市的中国地产股大涨，因报导称，12月房屋销售强劲，缓解了对地产市场放缓的担忧。华润置地 劲扬7.1%，中国海外发展 大涨8.5%，万科 劲升10.6%。

金融类股亦上涨，平安保险 大涨5.1%，中国人寿 劲扬3.1%，工商银行 涨1.9%。

中国金融市场周五因假期休市，下周一恢复交易。

澳门公布12月博彩营收后，博彩类股下跌。永利澳门 大跌3.7%，新濠博亚娱乐 跌2.7%，银河娱乐 下挫1.8%。

中国北车 及中国南车 的H股持续上涨，此前这两家企业确认将合并。中国北车大涨16%，中国南车跳升18%。(完)
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