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货币新闻 | 2015年 1月 9日 星期五 16:20 BJT

香港股市：连涨第三日，因内地放松政策预期重燃

“香港市场的投资者人气已经切实改善，因将迎来更多政策宽松举措。”Cheer Pearl Investment的首席交易员Alfred Chan表示。

他预计中国政府将在未来数周里调低银行存款准备金率。

香港主板交投最活跃的个股包括：合一投资 劲扬11.4%至0.05港元，中国银行 上涨0.2%至4.44港元，中国建设银行 持平于6.45港元。

在沪港通的105亿元人民币南向投资额度 中，动用了8亿元人民币。

恒生指数成分股总成交量为23亿股。（完）
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