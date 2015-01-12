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货币新闻 | 2015年 1月 12日 星期一 16:23 BJT

香港股市：恒生指数小涨，受李嘉诚的企业重组计划鼓舞

长江实业 跳涨15%，和记黄埔 劲扬13%。

“李嘉诚的重组计划今天提振了香港地产股，我预计(长江实业)的涨势将持续一周。”Harris Fraser的资深投资分析师Andy Wong说道。

恒生指数 上涨0.5%，收报24,026.46点。但恒生国企指数 下跌0.5%，收报12,016.66点。

主板交投最活跃的股票还包括：从玉农业 挫低28.7%至0.08港元，中国银行 下滑1.1%至4.39港元，合一投资 上涨2.0%至0.05港元。

在沪港通的105亿元人民币南向投资额度 中，动用了8.7亿元人民币。

恒生指数成分股总成交量为14亿股。（完）
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