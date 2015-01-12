香港股市：恒生指数小涨，受李嘉诚的企业重组计划鼓舞

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
长江实业 跳涨15%，和记黄埔 劲扬13%。
“李嘉诚的重组计划今天提振了香港地产股，我预计(长江实业)的涨势将持续一周。”Harris Fraser的资深投资分析师Andy Wong说道。
恒生指数 上涨0.5%，收报24,026.46点。但恒生国企指数 下跌0.5%，收报12,016.66点。
主板交投最活跃的股票还包括：从玉农业 挫低28.7%至0.08港元，中国银行 下滑1.1%至4.39港元，合一投资 上涨2.0%至0.05港元。
在沪港通的105亿元人民币南向投资额度 中，动用了8.7亿元人民币。
恒生指数成分股总成交量为14亿股。（完）
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。