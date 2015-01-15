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货币新闻 | 2015年 1月 15日 星期四 16:20 BJT

香港股市：收盘上扬，因预计大陆将出台更多激励举措

恒生指数 涨1.0%，至24,350.91点；恒生国企指数 涨1.5%，报12,190.52点。

港股主板成交最活跃的个股包括：中国银行 上涨1.4%，报4.47港元，中国建设银行 涨0.9%，报6.45港元，和记港陆 劲扬13.7%，报0.83港元。

沪港通南向额度使用了5.7亿元人民币。 (完)
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