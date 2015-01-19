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货币新闻 | 2015年 1月 19日 星期一 16:19 BJT

香港股市：恒指遭遇近五周最大单日跌幅，受沪综指暴跌拖累

分析师称，出于对欧洲形势的担忧，香港投资者已经进入卖出模式，而今日内地股市的重挫则给了港股修正的又一个理由。

恒生指数 下滑1.5%，收报23,738.49点。恒生国企指数 大跌5.0%至11,475.85点，创下逾三年来最大单日跌幅。

香港主板交投最活跃的个股包括：中国银行 下挫5.9%至4.18港元，中建置地 持平在0.02港元，中国建设银行 下跌3.8%至6.14港元。

沪港通的105亿元人民币南向投资额度 动用了8.2亿元人民币。

恒生指数成分股总成交量为30亿股.（完）
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