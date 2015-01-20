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货币新闻 | 2015年 1月 20日 星期二 16:19 BJT

香港股市：恒生指数收高，受内地股市反弹及中国GDP数据激励

中国周二公布的第四季增长数据不像某些预期那般糟糕，也安抚了投资者。不过中国2014年全年增速仍为24年来最慢。

恒生指数 上涨0.9%至23,951.16点，恒生国企指数 大涨2.3%报11,741.78点。

在香港股市主板交投最活跃的个股中，中国银行 上扬2.6%至4.29港元，工商银行 涨2.4%报5.58港元。

沪港通的105亿元人民币南向投资额度 动用了6.3亿元人民币。

恒生指数成分股总成交量为16亿股。(完)
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