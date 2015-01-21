香港股市：收高1.7%，创下三周来最大单日升幅

路透基点：台湾太子建设筹办35.4亿台币担保融资联贷--TRLPC
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。
汇业财经集团策略师Sam Chi Yung指出，之前内地股市涨势是受流动性驱动，而目前投资人则较侧重基本面。
他表示，香港的投资人信心已恢复，整体基调正面；投资人押注中国还会推出更多宽松政策。
恒生指数 上涨1.7%至24,352.58点。恒生国企指数 扬升2.4%至12,021.32点。创12月29日以来最大涨幅。
在香港股市主板交投最活跃的个股中，中建置地 持平，报0.02港元；中国银行 上涨2.6%，报4.40港元；从玉农业 劲扬26.6%，报0.14港元。
沪港通的105亿元人民币南向投资额度 动用了9.4亿元人民币。
恒生指数成分股总成交量为19亿股。(完)
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。
中国央行称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。
0806 GMT * 欧元兑英镑在0.8422附近获得支持，此前在欧洲时段盘初一度跌至0.8432下方 * 0.8422是5月2日低点，0.8432是亚洲时段低点，0.8434是周一低点 * 在0.8400附近料将出现更多买盘，0.8405是4月28日低点，0.8403相当于英镑兑欧元的汇价为1.19 * 自马克龙在4月23日法国大选首轮投票中胜出以来，欧元兑英镑一直交投在0.84水平上方 * 0.8333是关键的下一道支撑，0.8333相当于英镑兑欧元的汇价为1.20欧元 * 在0.8333左右出现的企业需求，协助欧元兑英镑在9月至4月的跌势建立底部(完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)