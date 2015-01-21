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货币新闻 | 2015年 1月 21日 星期三 16:23 BJT

香港股市：收高1.7%，创下三周来最大单日升幅

汇业财经集团策略师Sam Chi Yung指出，之前内地股市涨势是受流动性驱动，而目前投资人则较侧重基本面。

他表示，香港的投资人信心已恢复，整体基调正面；投资人押注中国还会推出更多宽松政策。

恒生指数 上涨1.7%至24,352.58点。恒生国企指数 扬升2.4%至12,021.32点。创12月29日以来最大涨幅。

在香港股市主板交投最活跃的个股中，中建置地 持平，报0.02港元；中国银行 上涨2.6%，报4.40港元；从玉农业 劲扬26.6%，报0.14港元。

沪港通的105亿元人民币南向投资额度 动用了9.4亿元人民币。

恒生指数成分股总成交量为19亿股。(完)
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