香港股市：收高1.7%，创下三周来最大单日升幅

《汇市简讯》欧元兑英镑料将在0.84附近获得更多买盘

0806 GMT * 欧元兑英镑在0.8422附近获得支持，此前在欧洲时段盘初一度跌至0.8432下方 * 0.8422是5月2日低点，0.8432是亚洲时段低点，0.8434是周一低点 * 在0.8400附近料将出现更多买盘，0.8405是4月28日低点，0.8403相当于英镑兑欧元的汇价为1.19 * 自马克龙在4月23日法国大选首轮投票中胜出以来，欧元兑英镑一直交投在0.84水平上方 * 0.8333是关键的下一道支撑，0.8333相当于英镑兑欧元的汇价为1.20欧元 * 在0.8333左右出现的企业需求，协助欧元兑英镑在9月至4月的跌势建立底部(完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)