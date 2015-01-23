版本:
中国
货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 16:24 BJT

香港股市：恒指收高1.3%创逾四个月高位，受欧洲央行购债计划激励

恒生指数 收高1.3%，报24,850.45点，为去年9月8日以来最高收盘位。恒生国企指数 上涨1.8%，收报12,260.06点。

香港主板交投最活跃的个股包括：中国文化产业集团 跳涨30.1%至0.13港元，国美电器 下跌4.4%至1.10港元，中国银行 上涨1.4%至4.52港元。

沪港通的105亿元人民币南向投资额度 使用了5.2亿元人民币。

恒生指数成分股总成交量为24亿股。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐