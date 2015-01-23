香港股市：恒指收高1.3%创逾四个月高位，受欧洲央行购债计划激励

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
恒生指数 收高1.3%，报24,850.45点，为去年9月8日以来最高收盘位。恒生国企指数 上涨1.8%，收报12,260.06点。
香港主板交投最活跃的个股包括：中国文化产业集团 跳涨30.1%至0.13港元，国美电器 下跌4.4%至1.10港元，中国银行 上涨1.4%至4.52港元。
沪港通的105亿元人民币南向投资额度 使用了5.2亿元人民币。
恒生指数成分股总成交量为24亿股。（完）
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选： http://tmsnrt.rs/2qyMp8A
路透巴黎5月12日 - 法国国家统计局周五发布的数据显示，法国今年第一季新增近50,000个就业岗位，为连续第七个季度录得就业增长。