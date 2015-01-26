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货币新闻 | 2015年 1月 26日 星期一 16:21 BJT

香港股市：连续第五日收升，未受希腊大选结果影响

恒生指数 涨0.2%至24,909.90点，恒生国企指数 跌0.3%至12,228.16点。

主板成交最活跃的个股包括：中国国家文化产业集团 ，劲扬11.2%至0.15港元；中建置地 持平于0.02港元；以及从玉农业 飙升15.2%至0.15港元。

沪港通的105亿元人民币南向投资额度 使用了6.5亿元人民币。

恒生指数成分股总成交量为14亿股。(完)
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